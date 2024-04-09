Тюрина Любовь Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина Любовь Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1950

Отец: Селиванов Фёдор Викторович

Мать: Селиванова Юлия Прокопьевна

Рождение ребёнка
16.09.1967

Дочь: Полонская Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Тюрин Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
03.01.1972

Дочь: Суханова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Тюрин Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
01.07.1976

Сын: Тюрин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Тюрин Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
?.02.1983

Сын: Тюрин Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Тюрин Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
22.06.1984

Сын: Тюрин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Тюрин Николай Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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