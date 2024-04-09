Тюрина Любовь Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1950
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1950
Рождение ребёнка
16.09.1967
Дочь: Полонская Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Тюрин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
03.01.1972
Дочь: Суханова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Тюрин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
01.07.1976
Отец ребёнка: Тюрин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
?.02.1983
Отец ребёнка: Тюрин Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
22.06.1984
Отец ребёнка: Тюрин Николай Алексеевич
Смерть
Неизвестно