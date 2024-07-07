Борисова (Тугушева По Маме) Валентина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Борисова (Тугушева По Маме) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Тугушева Ольга Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борисов Николай

Место жительства
Неизвестно
Евлашево, Кузнецкий муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Сергей Николай

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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