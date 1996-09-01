Степин Валентин Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.09.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степин Александр Валентинович
Мать ребёнка: Степина Алевтина Николаевна
Рождение ребёнка
20.08.1965
Дочь: Стецюк Светлана Валентиновна
Мать ребёнка: Степина Алевтина Николаевна
Смерть
?.09.1996