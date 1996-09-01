Степин Валентин Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степин Валентин Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.09.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степин Александр Валентинович

Мать ребёнка: Степина Алевтина Николаевна

Рождение ребёнка
20.08.1965

Дочь: Стецюк Светлана Валентиновна

Мать ребёнка: Степина Алевтина Николаевна

Смерть
?.09.1996

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