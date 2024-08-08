Власова Татьяна Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласова Татьяна Николаева

Власова Татьяна Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Малоалександровка, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.09.1903

Сын: Власов Михаил Иванов

Отец ребёнка: Власов Иван Матвеев

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.