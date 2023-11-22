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Такиуллин Фанул Фаритович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЭТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1960

Отец: Такиуллин Фарит

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1984

Дочь: Такиуллина Эльвира Фануловна

Мать ребёнка: Ягудина Венера Ахуновна

Рождение ребёнка
06.03.1986

Дочь: Такиуллина Алина Фануловна

Мать ребёнка: Ягудина Венера Ахуновна

Рождение ребёнка
01.06.1989

Дочь: Бекташева Лилия Фануловна

Мать ребёнка: Ягудина Венера Ахуновна

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