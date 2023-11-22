Такиуллин Фанул Фаритович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1960
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1960
Отец: Такиуллин Фарит
Рождение ребёнка
08.06.1984
Дочь: Такиуллина Эльвира Фануловна
Мать ребёнка: Ягудина Венера Ахуновна
Рождение ребёнка
06.03.1986
Дочь: Такиуллина Алина Фануловна
Мать ребёнка: Ягудина Венера Ахуновна
Рождение ребёнка
01.06.1989
Дочь: Бекташева Лилия Фануловна
Мать ребёнка: Ягудина Венера Ахуновна