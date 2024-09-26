Королькова (-) Феодора Авраамовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Королькова (-) Феодора Авраамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корольков Никодим Никодимович

Отец ребёнка: Корольков Никодим Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корольков Иван Никодимович

Отец ребёнка: Корольков Никодим Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корольков Павел Никодимович

Отец ребёнка: Корольков Никодим Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Корольков Алексей Никодимович

Отец ребёнка: Корольков Никодим Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корольков Никодим Васильевич

Рождение ребёнка
01.11.1909

Сын: Корольков Михаил Никодимович

Отец ребёнка: Корольков Никодим Васильевич

Милоновка, Томский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
16.03.1911

Дочь: Королькова Дарья (Дария) Никодимовна

Отец ребёнка: Корольков Никодим Васильевич

Милоновка, Томский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно

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