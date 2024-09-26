Королькова (-) Феодора Авраамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корольков Никодим Никодимович
Отец ребёнка: Корольков Никодим Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корольков Иван Никодимович
Отец ребёнка: Корольков Никодим Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корольков Павел Никодимович
Отец ребёнка: Корольков Никодим Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Корольков Алексей Никодимович
Отец ребёнка: Корольков Никодим Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1909
Сын: Корольков Михаил Никодимович
Отец ребёнка: Корольков Никодим Васильевич
Рождение ребёнка
16.03.1911
Дочь: Королькова Дарья (Дария) Никодимовна
Отец ребёнка: Корольков Никодим Васильевич
Смерть
Неизвестно