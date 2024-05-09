Евстигнеева Нюра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евстигнеева Леля Ананьевна
Отец ребёнка: Евстигнеев Ананий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евстигнеева Надежда Ананьевна
Отец ребёнка: Евстигнеев Ананий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Евстигнеев Александр Ананьевич
Отец ребёнка: Евстигнеев Ананий
Рождение ребёнка
1923
Сын: Евстигнеев Петр Ананьевич
Отец ребёнка: Евстигнеев Ананий
село Харгажин Тулунский район Иркутской области
Смерть
Неизвестно