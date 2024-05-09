Евстигнеева Нюра Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЕвстигнеева Нюра

Евстигнеева Нюра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евстигнеева Леля Ананьевна

Отец ребёнка: Евстигнеев Ананий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евстигнеева Надежда Ананьевна

Отец ребёнка: Евстигнеев Ананий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евстигнеев Александр Ананьевич

Отец ребёнка: Евстигнеев Ананий

Рождение ребёнка
1923

Сын: Евстигнеев Петр Ананьевич

Отец ребёнка: Евстигнеев Ананий

село Харгажин Тулунский район Иркутской области
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.