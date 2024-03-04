Клевакина -- Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.02.1831
Дочь: Клевакина Евдокия Антоновна
Отец ребёнка: Клевакин Антон
Корнилово, Каменский муниципальный район, Алтайский край
МК, Петропавловской церкви с. Чингис за 1831 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3400]
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Клевакин Антон
Смерть
Неизвестно