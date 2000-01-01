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Червякова Елена Валерьевна
Червякова Елена Валерьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.04.1983
Пол
Женский
Отец
Арефьев Валерий Петрович
Мать
Арефьева Татьяна Ивановна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1983
Отец:
Арефьев Валерий Петрович
Мать:
Арефьева Татьяна Ивановна
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