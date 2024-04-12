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Евдокия Михайлова

Место рождения

Дедовский, Мокринская волость, Гжатский уезд

Дата рождения

02.03.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1811 г.р.

Мать

Около 1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1832

Отец: Михаил Тихонов

Мать: Наталия Космина

Дедовский, Мокринская волость, Гжатский уезд
восприемники при крещении – той же вотчины и сельца дворовый человек Алексей Алексеев и рузского мещанина Михаила Стефанова жена Евдокия Косьмина | Московская область, Можайский район, Мокрое (рядом... Показать все
Восприемник
02.10.1851
Мокрое, Можайский, Московская область
Московская область, Можайский район, Мокрое (Ц. Николая Чудотворца в с. Мокрое Гжатского у. Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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