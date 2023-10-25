Перова (Загвоздкина) Анастасия Олеговна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перова (Загвоздкина) Анастасия Олеговна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1984

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1984

Отец: Загвоздкин Олег Михайлович

Мать: Загвоздкина Любовь Ивановна

Бракосочетание
26.08.2011

Муж: Перов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
18.06.2015

Дочь: Перова Аделина Дмитриевна

Отец ребёнка: Перов Дмитрий Алексеевич

Оха, Охинский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
30.12.2020

Дочь: Перова Амелия Дмитриевна

Отец ребёнка: Перов Дмитрий Алексеевич

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