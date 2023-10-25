Перова (Загвоздкина) Анастасия Олеговна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1984
Бракосочетание
26.08.2011
Рождение ребёнка
18.06.2015
Дочь: Перова Аделина Дмитриевна
Отец ребёнка: Перов Дмитрий Алексеевич
Оха, Охинский, Сахалинская область
Рождение ребёнка
30.12.2020
Дочь: Перова Амелия Дмитриевна
Отец ребёнка: Перов Дмитрий Алексеевич