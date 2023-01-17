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Куранова Капиталина Алексеевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

11.10.1855 ст.

Дата смерти

09.07.1856 ст.

Пол

Женский

Отец

1826 г.р.

Мать

Вычислено 1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1855 ст.

Отец: Куранов Алексей Николаевич

Мать: Куранова Ольга Федоровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Николай Николаевич Куранов и служащего казака Дмитрия Никифоровича Маклецова жена Екатерина Николаевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-o... Показать все
Смерть
09.07.1856 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от поноса в возрасте 2 месяца https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 559 номер 45
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