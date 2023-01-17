Куранова Капиталина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения11.10.1855 ст.
Дата смерти09.07.1856 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
11.10.1855 ст.
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Николай Николаевич Куранов и служащего казака Дмитрия Никифоровича Маклецова жена Екатерина Николаевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-o... Показать все
Смерть
09.07.1856 ст.
Умерла от поноса в возрасте 2 месяца https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 559 номер 45