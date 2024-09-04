Моисеева Маремьяна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833
Сын: Моисеев Афанасий Андреевич
Отец ребёнка: Моисеев Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Мосеева) Агафья Андреевна
Отец ребёнка: Моисеев Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Мосеева) Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Моисеев Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: (Мосеева) Настасья Андреевна
Отец ребёнка: Моисеев Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Мосеева) Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Моисеев Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Моисеев Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Мосеева) Василиса Андреевна
Отец ребёнка: Моисеев Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1853
Сын: Моисеев Кондратий Андреевич
Отец ребёнка: Моисеев Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Моисеев Андрей Васильевич
Смерть
Неизвестно