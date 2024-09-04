Моисеева Маремьяна Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моисеева Маремьяна Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моисеев Андрей Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1833

Сын: Моисеев Афанасий Андреевич

Отец ребёнка: Моисеев Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Мосеева) Агафья Андреевна

Отец ребёнка: Моисеев Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Мосеева) Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Моисеев Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1841

Дочь: (Мосеева) Настасья Андреевна

Отец ребёнка: Моисеев Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Мосеева) Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Моисеев Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1846

Сын: Моисеев Еремей Андреевич

Отец ребёнка: Моисеев Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Мосеева) Василиса Андреевна

Отец ребёнка: Моисеев Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1853

Сын: Моисеев Кондратий Андреевич

Отец ребёнка: Моисеев Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Моисеев Еремей Андреевич

Отец ребёнка: Моисеев Андрей Васильевич

Смерть
Неизвестно

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