Панарина (Кваскова) Анна
Место рождениясело Никифорово Хомяковский сельсовет, Угличский район, Ярославская область
Дата рождения11.02.1916
Дата смерти31.01.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1916
Отец: Квасков Дмитрий
Мать: Кваскова Евдокия
село Никифорово Хомяковский сельсовет, Угличский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панарин ?
Работа или профессия
Неизвестно
Москва закройщица швейпрома г Москва на 1967, портниха швейное ателье м Тагансная Москва -последнее место работы
портниха Мастер « Золотые руки » города Москва, награждена орденом « Знак почета » №624160 от10 июня 1971
Смерть
31.01.2004
Дзержинский
Причина смерти: Natural / Old Age
Похороны
Неизвестно
Дзержинский