Панарина (Кваскова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанарина (Кваскова) Анна

Панарина (Кваскова) Анна

avatar

Место рождения

село Никифорово Хомяковский сельсовет, Угличский район, Ярославская область

Дата рождения

11.02.1916

Дата смерти

31.01.2004

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1880 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1916

Отец: Квасков Дмитрий

Мать: Кваскова Евдокия

село Никифорово Хомяковский сельсовет, Угличский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин ?

Работа или профессия
Неизвестно
Москва закройщица швейпрома г Москва на 1967, портниха швейное ателье м Тагансная Москва -последнее место работы
портниха Мастер « Золотые руки » города Москва, награждена орденом « Знак почета » №624160 от10 июня 1971
Смерть
31.01.2004
Дзержинский
Причина смерти: Natural / Old Age
Похороны
Неизвестно
Дзержинский
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close