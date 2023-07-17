Коробов Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробова (Козлова) Мария

Мать ребёнка: Калинина (Коробова) Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Калинина (Коробова) Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Калинина (Коробова) Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробова (Керусова) Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Калинина (Коробова) Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коробова (Тищенко) Валентина Алексеевга

Мать ребёнка: Калинина (Коробова) Марфа Федоровна

Рождение ребёнка
12.11.1959

Сын: Коробов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Калинина (Коробова) Марфа Федоровна

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