Колмогорцева Ирина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолмогорцева Ирина Константиновна

Колмогорцева Ирина Константиновна

avatar

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

05.07.1930

Дата смерти

07.11.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
По 1953
Львов, Украина
Место жительства
С 1957 по 2015
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
07.11.2015
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close