Колмогорцева Ирина Константиновна
Место рождения
Дата рождения05.07.1930
Дата смерти07.11.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1953
Львов, Украина
Место жительства
С 1957 по 2015
Смерть
07.11.2015