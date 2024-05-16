Лепилин Алексей Петрович 06.10.1987 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лепилин Алексей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1987

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

1957 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1987

Отец: Лепилин Петр Иванович

Мать: Лепилина Лидия Алексеевна

Бракосочетание
15.09.2018

Жена: скрыто настройками приватности

Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Рождение ребёнка
18.08.2022

Дочь: Лепилина Марианна Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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