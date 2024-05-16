Лепилин Алексей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1987
Отец: Лепилин Петр Иванович
Бракосочетание
15.09.2018
Жена: скрыто настройками приватности
Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Рождение ребёнка
18.08.2022
Дочь: Лепилина Марианна Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности