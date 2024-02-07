Кузьменко Григорий Макарович (Макариев)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1854
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: Кузьменко Макарий (Макар)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1876
Сын: Кузьменко Максим Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Кузьменко Варвара Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Кузьменко Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно