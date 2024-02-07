Кузьменко Григорий Макарович (Макариев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьменко Григорий Макарович (Макариев)

Кузьменко Григорий Макарович (Макариев)

Место рождения

Межирич, Дніпропетровська область

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: Кузьменко Макарий (Макар)

Мать: не указана

Межирич, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1876

Сын: Кузьменко Максим Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Межирич, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Кузьменко Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Межирич, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Кузьменко Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Межирич, Дніпропетровська область
Смерть
Неизвестно
Межирич, Дніпропетровська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.