Урнышева Марфа Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти30.04.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Урнышев Семён Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Урнышев Семён Иванович
Урнышевская, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.06.1930
Сын: Урнышев Григорий Семенович
Отец ребёнка: Урнышев Семён Иванович
Смерть
30.04.1955