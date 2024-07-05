Урнышева Марфа Родионовна 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Урнышева Марфа Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

30.04.1955

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Урнышев Иван Семёнович

Отец ребёнка: Урнышев Семён Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Урнышев Иван Семёнович

Отец ребёнка: Урнышев Семён Иванович

Урнышевская, Прилузский муниципальный район, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Урнышев Семён Иванович

Рождение ребёнка
11.06.1930

Сын: Урнышев Григорий Семенович

Отец ребёнка: Урнышев Семён Иванович

Смерть
30.04.1955

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