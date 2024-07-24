Алексеев Иван Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеев Иван Владимирович

Алексеев Иван Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алексеев Владимир Иванович

Мать: Яковлева Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чичканова Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Метелёва Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чичканова Лилия Петровна

Мать ребёнка: Метелёва Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Метелёва Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
04.07.1960

Дочь: Алексеева Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Метелёва Валентина Ивановна

Сибай, город Сибай, Республика Башкортостан

Мы используем куки для улучшения работы сайта.