Куликов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куликов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Анна Ивановна

Мать ребёнка: Пуршева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Пуршева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куликова Полагея Ивановна

Мать ребёнка: Пуршева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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