Куликов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Куликов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Пуршева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Пуршева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куликова Полагея Ивановна
Мать ребёнка: Пуршева Мария
Смерть
Неизвестно