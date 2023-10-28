Елохин Яков Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смерти25.04.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Петр Феофилактов
Мать: Ирина Кондратьева
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Елохина Гликерия Епифанова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Мария Яковлева
Мать ребёнка: Елохина Гликерия Епифанова
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Елохина Гликерия Епифанова
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Александра Яковлева
Мать ребёнка: Елохина Гликерия Епифанова
Рождение ребёнка
12.06.1863
Сын: Елохин Петр Яковлев
Мать ребёнка: Елохина Гликерия Епифанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.04.1915