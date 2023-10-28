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Елохин Яков Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

25.04.1915

Пол

Мужской

Добавил:

TS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Петр Феофилактов

Мать: Ирина Кондратьева

Рождение ребёнка
1849

Сын: Елохин Николай Яковлев

Мать ребёнка: Елохина Гликерия Епифанова

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мария Яковлева

Мать ребёнка: Елохина Гликерия Епифанова

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Елохина Гликерия Епифанова

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Александра Яковлева

Мать ребёнка: Елохина Гликерия Епифанова

Рождение ребёнка
12.06.1863

Сын: Елохин Петр Яковлев

Мать ребёнка: Елохина Гликерия Епифанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елохина Гликерия Епифанова

Смерть
25.04.1915
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