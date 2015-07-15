Ситникова Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения15.09.1951
Дата смерти15.07.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1951
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горскин Алексей
Бракосочетание
01.04.?
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.08.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.07.1976
Дочь: Горскина Инна Алексеевна
Отец ребёнка: Горскин Алексей
Рождение ребёнка
23.10.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.07.2015