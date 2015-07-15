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Ситникова Екатерина Васильевна

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

15.09.1951

Дата смерти

15.07.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1920 г.р.

Муж

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Дети

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1976 г.р.
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Добавил:

КО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1951

Отец: не указан

Мать: Максимова Мария Макаровна

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горскин Алексей

Бракосочетание
01.04.?

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.08.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.07.1976

Дочь: Горскина Инна Алексеевна

Отец ребёнка: Горскин Алексей

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
23.10.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
15.07.2015
Томск, город Томск, Томская область

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