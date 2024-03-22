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Катаева Марфа Яковлевна

Место рождения

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

25.06.1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1786 г.р.

Мать

Около 1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1830 ст.

Отец: Катаев Яков Иванович

Мать: Катаева Лукия Андреевна

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
116. 25 июня 1830 г. родилась деревни Шапкиной Якова иванова Катаева от жены Лукии Андриевой дочь Марфа. 30 июня 1830 г. крещена. Восприемники: дочь Якова Мария. Метрическая книга Пророко-Ильинской... Показать все
Крещение
30.06.1830 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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