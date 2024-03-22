Катаева Марфа Яковлевна
Место рождения
Дата рождения25.06.1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
25.06.1830 ст.
Отец: Катаев Яков Иванович
Мать: Катаева Лукия Андреевна
116. 25 июня 1830 г. родилась деревни Шапкиной Якова иванова Катаева от жены Лукии Андриевой дочь Марфа. 30 июня 1830 г. крещена. Восприемники: дочь Якова Мария. Метрическая книга Пророко-Ильинской... Показать все
Крещение
30.06.1830 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно