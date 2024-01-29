Константинов Иван Романович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1788 ст.
Отец: Константинов Роман
Мать: не указана
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Бракосочетание
Неизвестно
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.
Сын: Константинов Василий Иванович
Мать ребёнка: Константинова Ксения Григорьевна
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Смерть
Неизвестно