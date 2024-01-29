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Константинов Иван Романович

Место рождения

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край

Дата рождения

Около 1788 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1770 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1788 г.р.

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788 ст.

Отец: Константинов Роман

Мать: не указана

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Константинова Ксения Григорьевна

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Рождение ребёнка
Около 1819 ст.

Сын: Константинов Василий Иванович

Мать ребёнка: Константинова Ксения Григорьевна

Шивера, Иркутский округ, Сибирский край
ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 185
Смерть
Неизвестно

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