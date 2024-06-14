Соломасова (Мосолова) Агрипена Венедиктова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1887
Рождение ребёнка
24.12.1888
Дочь: Соломасова Анисья Матвеевна
Отец ребёнка: Соломасов Матвей Петров
Рождение ребёнка
30.01.1891
Дочь: Соломасова Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Соломасов Матвей Петров
Рождение ребёнка
05.07.1893
Дочь: Соломасова Ольга Матвеевна
Отец ребёнка: Соломасов Матвей Петров
Рождение ребёнка
30.12.1895
Дочь: Соломасова Мелания Матвеевна
Отец ребёнка: Соломасов Матвей Петров
Рождение ребёнка
24.03.1898
Сын: Соломасов Иоанн Матвеевич
Отец ребёнка: Соломасов Матвей Петров
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Соломасова Васса Матвеевна
Отец ребёнка: Соломасов Матвей Петров
Рождение ребёнка
11.10.1903
Дочь: Соломасова Прасковья Матвеевна
Отец ребёнка: Соломасов Матвей Петров
Рождение ребёнка
23.07.1905
Сын: Соломасов Борис Матвеевич
Отец ребёнка: Соломасов Матвей Петров
Рождение ребёнка
30.09.1909
Сын: Соломасов Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Соломасов Матвей Петров
Смерть
Неизвестно