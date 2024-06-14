Соломасова (Мосолова) Агрипена Венедиктова 1869 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСоломасова (Мосолова) Агрипена Венедиктова

Соломасова (Мосолова) Агрипена Венедиктова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1887

Муж: Соломасов Матвей Петров

Черняевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.12.1888

Дочь: Соломасова Анисья Матвеевна

Отец ребёнка: Соломасов Матвей Петров

Рождение ребёнка
30.01.1891

Дочь: Соломасова Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Соломасов Матвей Петров

Рождение ребёнка
05.07.1893

Дочь: Соломасова Ольга Матвеевна

Отец ребёнка: Соломасов Матвей Петров

Рождение ребёнка
30.12.1895

Дочь: Соломасова Мелания Матвеевна

Отец ребёнка: Соломасов Матвей Петров

Рождение ребёнка
24.03.1898

Сын: Соломасов Иоанн Матвеевич

Отец ребёнка: Соломасов Матвей Петров

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Соломасова Васса Матвеевна

Отец ребёнка: Соломасов Матвей Петров

Рождение ребёнка
11.10.1903

Дочь: Соломасова Прасковья Матвеевна

Отец ребёнка: Соломасов Матвей Петров

Рождение ребёнка
23.07.1905

Сын: Соломасов Борис Матвеевич

Отец ребёнка: Соломасов Матвей Петров

Рождение ребёнка
30.09.1909

Сын: Соломасов Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Соломасов Матвей Петров

Черняевка, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.