Степичева Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степичева Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степичев Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Степичев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степачев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Степичев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наливкина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Степичев Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степичев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марченкова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Степичев Михаил

Смерть
Неизвестно
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