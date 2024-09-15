Свищ (Халюзова) Ефимия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Халюзов Петр
Мать: ?
Рождение ребёнка
1846
Сын: Свищ Лукьян
Отец ребёнка: Свищ Василий Корнеев
Царичанка, Аккерманский уезд, Ивановская волость,
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Свищ) Килина Или Аккилина
Отец ребёнка: Свищ Василий Корнеев
Царичанка, Аккерманский уезд, Ивановская волость,
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Свищ) Мария
Отец ребёнка: Свищ Василий Корнеев
Царичанка, Аккерманский уезд, Ивановская волость,
Смерть
Неизвестно