Свищ (Халюзова) Ефимия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСвищ (Халюзова) Ефимия Петрова

Свищ (Халюзова) Ефимия Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Халюзов Петр

Мать: ?

Рождение ребёнка
1846

Сын: Свищ Лукьян

Отец ребёнка: Свищ Василий Корнеев

Старая Царичанка, Одеська область
Царичанка, Аккерманский уезд, Ивановская волость,
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Свищ) Килина Или Аккилина

Отец ребёнка: Свищ Василий Корнеев

Старая Царичанка, Одеська область
Царичанка, Аккерманский уезд, Ивановская волость,
Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Свищ) Мария

Отец ребёнка: Свищ Василий Корнеев

Старая Царичанка, Одеська область
Царичанка, Аккерманский уезд, Ивановская волость,
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.