Плесовских Ольга Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Ольга Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1937

Дата смерти

05.12.2021

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1937

Отец: Третьяков Митрофан Иванович

Мать: Третьякова Аксинья Павловна

Рождение ребёнка
21.03.1961

Дочь: Комаркова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: Плесовских Алексей Степанович

Рождение ребёнка
17.04.1963

Сын: Плесовских Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Плесовских Алексей Степанович

Рождение ребёнка
18.01.1965

Дочь: Паникаровская Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Плесовских Алексей Степанович

Рождение ребёнка
20.10.1968

Сын: Плесовских Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Плесовских Алексей Степанович

Рождение ребёнка
06.08.1979

Сын: Плесовских Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Плесовских Алексей Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плесовских Алексей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Плесовских Алексей Степанович

Смерть
05.12.2021
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