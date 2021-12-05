Плесовских Ольга Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1937
Дата смерти05.12.2021
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1937
Рождение ребёнка
21.03.1961
Дочь: Комаркова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: Плесовских Алексей Степанович
Рождение ребёнка
17.04.1963
Сын: Плесовских Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Плесовских Алексей Степанович
Рождение ребёнка
18.01.1965
Дочь: Паникаровская Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Плесовских Алексей Степанович
Рождение ребёнка
20.10.1968
Сын: Плесовских Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Плесовских Алексей Степанович
Рождение ребёнка
06.08.1979
Сын: Плесовских Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Плесовских Алексей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Плесовских Алексей Степанович
Смерть
05.12.2021