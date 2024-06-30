Осадчая (Руденко) Валя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Осадчая) Надя
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осадчий Дмитрий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Осадчая) Наташа
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осадчий Юрий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осадчий Виктор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Осадчий Петя
Отец ребёнка: не указан