Осадчая (Руденко) Валя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осадчая (Руденко) Валя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Руденко (Баранова) Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Осадчая) Надя

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осадчий Дмитрий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Осадчая) Наташа

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осадчий Юрий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осадчий Виктор

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Осадчий Петя

Отец ребёнка: не указан

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