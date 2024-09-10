Смертеев Владимир Васильевич
Место рожденияМошковые Поляны
Дата рожденияОколо 1960
Дата смерти2003
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1960
Отец: Смертеев Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.06.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савельева (Седова) Вера Николаевна
Рождение ребёнка
06.09.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савельева (Седова) Вера Николаевна
Смерть
2003