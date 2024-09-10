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Смертеев Владимир Васильевич

Место рождения

Мошковые Поляны

Дата рождения

Около 1960

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Отец

Около 1935 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1965 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1960

Отец: Смертеев Василий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельева (Седова) Вера Николаевна

Рождение ребёнка
30.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савельева (Седова) Вера Николаевна

Шапки, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.09.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савельева (Седова) Вера Николаевна

Шапки, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
2003
Шапки, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область

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