Зимарева (Гришина) Александра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1935
Дата смерти25.02.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.01.1957
Сын: Зимарев Анатолий Анатольевич
Отец ребёнка: Зимарев Анатолий Андреевич
Рождение ребёнка
26.01.1958
Дочь: Наумова Нина Анатольевна
Отец ребёнка: Зимарев Анатолий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.02.2013