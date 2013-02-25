Зимарева (Гришина) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимарева (Гришина) Александра Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1935

Дата смерти

25.02.2013

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1957

Сын: Зимарев Анатолий Анатольевич

Отец ребёнка: Зимарев Анатолий Андреевич

Рождение ребёнка
26.01.1958

Дочь: Наумова Нина Анатольевна

Отец ребёнка: Зимарев Анатолий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зимарев Анатолий Андреевич

Смерть
25.02.2013
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