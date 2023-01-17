Ермолина Екатерина Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолина Екатерина Дмитриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Афимья Ефимова

Отец ребёнка: Ермолин Ефим Иванов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Ермолин Яким(Еким) Ефимов

Отец ребёнка: Ермолин Ефим Иванов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Настасья Ефимова

Отец ребёнка: Ермолин Ефим Иванов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Ермолин Ларион Ефимов

Отец ребёнка: Ермолин Ефим Иванов

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Домника Ефимова

Отец ребёнка: Ермолин Ефим Иванов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Ермолин Сидор Ефимов

Отец ребёнка: Ермолин Ефим Иванов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Ермолин Осип Ефимов

Отец ребёнка: Ермолин Ефим Иванов

Сылва, Шалинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолин Ефим Иванов

Смерть
Неизвестно
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