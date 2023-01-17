Ермолина Екатерина Дмитриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Афимья Ефимова
Отец ребёнка: Ермолин Ефим Иванов
Рождение ребёнка
1822
Сын: Ермолин Яким(Еким) Ефимов
Отец ребёнка: Ермолин Ефим Иванов
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Настасья Ефимова
Отец ребёнка: Ермолин Ефим Иванов
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Ермолин Ефим Иванов
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Домника Ефимова
Отец ребёнка: Ермолин Ефим Иванов
Рождение ребёнка
1836
Сын: Ермолин Сидор Ефимов
Отец ребёнка: Ермолин Ефим Иванов
Рождение ребёнка
1838
Сын: Ермолин Осип Ефимов
Отец ребёнка: Ермолин Ефим Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермолин Ефим Иванов
Смерть
Неизвестно