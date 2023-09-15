Непочатых Неонила Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.05.1879 ст.
Дочь: Герасимова Лукерья Васильевна
Отец ребёнка: Непочатых Василий Захарович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Непочатых Василий Захарович
Рождение ребёнка
1886
Сын: Непочатых Иван Васильевич
Отец ребёнка: Непочатых Василий Захарович
Рождение ребёнка
28.05.1890
Сын: Непочатых Иустин Васильевич
Отец ребёнка: Непочатых Василий Захарович
Рождение ребёнка
03.07.1893
Дочь: Попова Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Непочатых Василий Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно