Непочатых Неонила Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНепочатых Неонила Захаровна

Непочатых Неонила Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1879 ст.

Дочь: Герасимова Лукерья Васильевна

Отец ребёнка: Непочатых Василий Захарович

Нижнее Гридино, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Непочатых Василий Захарович

Нижнее Гридино, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Непочатых Иван Васильевич

Отец ребёнка: Непочатых Василий Захарович

Нижнее Гридино, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
28.05.1890

Сын: Непочатых Иустин Васильевич

Отец ребёнка: Непочатых Василий Захарович

Нижнее Гридино, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
03.07.1893

Дочь: Попова Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Непочатых Василий Захарович

Нижнее Гридино, Большесолдатский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Непочатых Василий Захарович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close