Петров Павел Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Павел Андреевич

Петров Павел Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
30.04.1910 ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
№ 46 Метрическая книга Введенского собора Богословского завода 1910 г. 85) 30 апреля/2 мая сельскаго обывателя Павла Андреева Петрова дочь Валентина, 5 лет, от воспаления мозговых оболочек.
Место жительства
26.03.1916 ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
№ 52 Метрическая книга Введенского собора Богословского завода 1916 г. 56) 26/28 марта сельскаго обывателя Павла Андреева Петрова сын Вячеслав, 3 недель, от воспаления легких.
Место жительства
14.11.1917 ст.
Карпинск, Карпинск, Свердловская область
№ 53 Метрическая книга Введенского собора Богословского завода 1917 г. 166) 14/16 ноября сельскаго обывателя Павла Андреева Петрова сын Виталий, 7 лет, от воспаления оболочек головнаго мозга.
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.