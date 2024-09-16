Петров Павел Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
30.04.1910 ст.
№ 46 Метрическая книга Введенского собора Богословского завода 1910 г. 85) 30 апреля/2 мая сельскаго обывателя Павла Андреева Петрова дочь Валентина, 5 лет, от воспаления мозговых оболочек.
Место жительства
26.03.1916 ст.
№ 52 Метрическая книга Введенского собора Богословского завода 1916 г. 56) 26/28 марта сельскаго обывателя Павла Андреева Петрова сын Вячеслав, 3 недель, от воспаления легких.
Место жительства
14.11.1917 ст.
№ 53 Метрическая книга Введенского собора Богословского завода 1917 г. 166) 14/16 ноября сельскаго обывателя Павла Андреева Петрова сын Виталий, 7 лет, от воспаления оболочек головнаго мозга.
Смерть
Неизвестно