Поникаровская (Лапина) Клавдия Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения20.05.1839
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1839
https://www.familysearch.org/search/all-collections/results/?q.surname=Лапин&q.givenName=Дмитрий&count=20&offset=1
Бракосочетание
17.10.1860
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9XR-D8BK?personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A65NW-QLH3
Рождение ребёнка
1861
Сын: Поникаровский Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Поникаровский Евгений Александрович
Рождение ребёнка
16.08.1863
Сын: Поникаровский Димитрий Евгеньевич
Отец ребёнка: Поникаровский Евгений Александрович
Рождение ребёнка
1866
Сын: Поникаровский Николай Евгеньевич
Отец ребёнка: Поникаровский Евгений Александрович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Поникаровский Петр Евгеньевич
Отец ребёнка: Поникаровский Евгений Александрович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Поникаровская Елизавета Евгеньевна
Отец ребёнка: Поникаровский Евгений Александрович
Смерть
После 1897