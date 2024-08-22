Поникаровская (Лапина) Клавдия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поникаровская (Лапина) Клавдия Дмитриевна

Место рождения

Липовское, Туринский, Свердловская область

Дата рождения

20.05.1839

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1839

Отец: Лапин Дмитрий Адрианович

Мать: Лапина Праскевья Федоровна

Липовское, Туринский, Свердловская область
https://www.familysearch.org/search/all-collections/results/?q.surname=Лапин&q.givenName=Дмитрий&count=20&offset=1
Бракосочетание
17.10.1860

Муж: Поникаровский Евгений Александрович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9XR-D8BK?personaUrl=%2Fark%3A%2F61903%2F1%3A1%3A65NW-QLH3
Рождение ребёнка
1861

Сын: Поникаровский Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Поникаровский Евгений Александрович

Усениново, Туринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.08.1863

Сын: Поникаровский Димитрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Поникаровский Евгений Александрович

Усениново, Туринский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Поникаровский Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Поникаровский Евгений Александрович

Рождение ребёнка
1869

Сын: Поникаровский Петр Евгеньевич

Отец ребёнка: Поникаровский Евгений Александрович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Поникаровская Елизавета Евгеньевна

Отец ребёнка: Поникаровский Евгений Александрович

Усениново, Туринский, Свердловская область
Смерть
После 1897

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