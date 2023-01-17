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Торопов Ефим Васильевич

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Место рождения

Торопова, Истошенская волость, Ишимский уезд

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Торопов Василий Ильич

Мать: не указана

Торопова, Истошенская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Торопов Феклист Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Торопова, Истошенская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
1818

Сын: Торопов Дмитрий Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Торопова, Истошенская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
24.06.1820 ст.

Сын: Торопов Петр Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Торопова, Истошенская волость, Ишимский уезд
Рождение ребёнка
10.05.1824 ст.

Сын: Торопов Симон Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Торопова, Истошенская волость, Ишимский уезд
Смерть
Неизвестно
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