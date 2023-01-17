Торопов Ефим Васильевич
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Торопов Василий Ильич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1820 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1824 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно