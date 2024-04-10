Задонский Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задонский Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.10.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Смерть
2017
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