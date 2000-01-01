Арестина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Сын: Чурилин Галактион Васильев
Отец ребёнка: Чурилин Василий Минаев
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно