Принстер (Prinster) Иоганнес Петер (Joannes Petrus) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Принстер (Prinster) Иоганнес Петер (Joannes Petrus)

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Место рождения

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

06.08.1699

Дата смерти

27.07.1778

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1699

Отец: Принстер Иоганнес Михаэль

Мать: Барбара

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
06.08.1699
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
15.01.1725

Жена: Хайнц Мария Катарина

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
06.09.1729

Дочь: Принстер Мария Елизавета

Мать ребёнка: Хайнц Мария Катарина

Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
27.07.1778
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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