Принстер (Prinster) Иоганнес Петер (Joannes Petrus)
Место рожденияНидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения06.08.1699
Дата смерти27.07.1778
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1699
Отец: Принстер Иоганнес Михаэль
Мать: Барбара
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
06.08.1699
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
15.01.1725
Жена: Хайнц Мария Катарина
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
06.09.1729
Дочь: Принстер Мария Елизавета
Мать ребёнка: Хайнц Мария Катарина
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Смерть
27.07.1778
Нидерлотербак, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция