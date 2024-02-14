Пронина Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронина Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егорушкина (Пронина) Анна Александровна

Отец ребёнка: Пронин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Адмиралова (Пронина) Арина Александровна

Отец ребёнка: Пронин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пронина) Марина Александровна

Отец ребёнка: Пронин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пронин Иван

Отец ребёнка: Пронин Александр

Рождение ребёнка
17.08.1912

Дочь: Абдулхаева (Пронина) Василиса Александровна

Отец ребёнка: Пронин Александр

Смерть
Неизвестно

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