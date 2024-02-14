Пронина Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егорушкина (Пронина) Анна Александровна
Отец ребёнка: Пронин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Адмиралова (Пронина) Арина Александровна
Отец ребёнка: Пронин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пронина) Марина Александровна
Отец ребёнка: Пронин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пронин Иван
Отец ребёнка: Пронин Александр
Рождение ребёнка
17.08.1912
Дочь: Абдулхаева (Пронина) Василиса Александровна
Отец ребёнка: Пронин Александр
Смерть
Неизвестно