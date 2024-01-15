Семёнова (Посконина) Матрёна Васильева
Место рожденияПриселок Хвощёвка
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1754
Дочь: (Семёнова (Посконина)) Ирина Фёдорова
Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Фёдор Тимофеев
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Семёнова (Посконина)) Ирина 2 Фёдорова
Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Фёдор Тимофеев
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1782
Сын: Семёнов (Посконин) Яков Фёдоров
Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Фёдор Тимофеев
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Семёнова (Посконина)) Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Фёдор Тимофеев
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно