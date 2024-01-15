Семёнова (Посконина) Матрёна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнова (Посконина) Матрёна Васильева

Место рождения

Приселок Хвощёвка

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1754

Дочь: (Семёнова (Посконина)) Ирина Фёдорова

Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Фёдор Тимофеев

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Семёнова (Посконина)) Ирина 2 Фёдорова

Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Фёдор Тимофеев

Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семёнов (Посконин) Фёдор Тимофеев

Рождение ребёнка
1782

Сын: Семёнов (Посконин) Яков Фёдоров

Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Фёдор Тимофеев

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Семёнова (Посконина)) Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Семёнов (Посконин) Фёдор Тимофеев

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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