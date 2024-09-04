Филаретов Иоанн Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793 ст.
Дата смерти26.03.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1793 ст.
Отец: Григорий Кононов
Мать: Ксения Иванова
Смена фамилии
1803
В Тверской духовной семинарии получил фамилию Филаретов
Образование
1813 ст.
с 1803-1813 Тверская духовная семинария
Образование
1819 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
с 1813-1819 окончил СПб Духовную академию со званием магистра
Посвящение в духовный сан
1820 ст.
Рукоположен во священника митрополитом Филаретом Дроздовым Служил в селе Холохольня в Преображенской церкви.В 1822г.переведен в г.Зубцов в сане протоиерея.Служил в Успенском соборе
Бракосочетание
Около 1820 ст.
Жена: Мария Васильева
Рождение ребёнка
Около 1821 ст.
Сын: Филаретов Иван (Иоанн) Иванович
Мать ребёнка: Мария Васильева
Рождение ребёнка
1823 ст.
Дочь: Филаретова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Мария Васильева
Холохольня, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1826 ст.
Дочь: Филаретова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Мария Васильева
Смерть
26.03.1835