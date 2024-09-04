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Филаретов Иоанн Григорьевич

Место рождения

Борыково, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1793 ст.

Дата смерти

26.03.1835

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793 ст.

Отец: Григорий Кононов

Мать: Ксения Иванова

Борыково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смена фамилии
1803
Тверь, город Тверь, Тверская область
В Тверской духовной семинарии получил фамилию Филаретов
Образование
1813 ст.
Тверь, город Тверь, Тверская область
с 1803-1813 Тверская духовная семинария
Образование
1819 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
с 1813-1819 окончил СПб Духовную академию со званием магистра
Посвящение в духовный сан
1820 ст.
Тверь, город Тверь, Тверская область
Рукоположен во священника митрополитом Филаретом Дроздовым Служил в селе Холохольня в Преображенской церкви.В 1822г.переведен в г.Зубцов в сане протоиерея.Служил в Успенском соборе
Бракосочетание
Около 1820 ст.

Жена: Мария Васильева

Рождение ребёнка
Около 1821 ст.

Сын: Филаретов Иван (Иоанн) Иванович

Мать ребёнка: Мария Васильева

Рождение ребёнка
1823 ст.

Дочь: Филаретова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Мария Васильева

Холохольня, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1826 ст.

Дочь: Филаретова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Мария Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
26.03.1835
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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