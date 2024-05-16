Кечина Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кечин Александр Федорович
Отец ребёнка: Кечин Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кечин Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Кечин Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кечина Ольга Фёдоровна
Отец ребёнка: Кечин Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Кечина -Ледовских Федоровна
Отец ребёнка: Кечин Фёдор Яковлевич
Рождение ребёнка
04.10.1894
Дочь: Сухова (Кечина) Пелагея (Поля) Федоровна
Отец ребёнка: Кечин Фёдор Яковлевич
Смерть
Неизвестно