Кечина Анна Григорьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кечина Анна Григорьевна

Место рождения

Борское, Борский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Борское, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кечин Александр Федорович

Отец ребёнка: Кечин Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кечин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Кечин Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кечина Ольга Фёдоровна

Отец ребёнка: Кечин Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Кечина -Ледовских Федоровна

Отец ребёнка: Кечин Фёдор Яковлевич

Рождение ребёнка
04.10.1894

Дочь: Сухова (Кечина) Пелагея (Поля) Федоровна

Отец ребёнка: Кечин Фёдор Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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