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Куликова Таисия Николаевна

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Место рождения

д. Потрепухино, Яранский уезд, Советская волость, Решетниковский сельсовет.

Дата рождения

03.09.1930

Дата смерти

29.03.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1930

Отец: Куликов Николай Иванович

Мать: Крылатых Евгения Ивановна

д. Потрепухино, Яранский уезд, Советская волость, Решетниковский сельсовет.
Рождение ребёнка
23.03.1953

Сын: Кайсин Евгений Ефимович

Отец ребёнка: Кайсин Ефим Михайлович

ст. Средне-Белая, Ивановский р-он, Амурской обл.
Рождение ребёнка
31.03.1960

Дочь: Кайсина Оксана Ефимовна

Отец ребёнка: Кайсин Ефим Михайлович

г. Челябинск-40 ( Снежинск)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кайсин Ефим Михайлович

Вышла замуж стала Кайсиной.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
29.03.2020
г. Серпухов, Московской обл.
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