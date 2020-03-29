Куликова Таисия Николаевна
Место рожденияд. Потрепухино, Яранский уезд, Советская волость, Решетниковский сельсовет.
Дата рождения03.09.1930
Дата смерти29.03.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1930
д. Потрепухино, Яранский уезд, Советская волость, Решетниковский сельсовет.
Рождение ребёнка
23.03.1953
Отец ребёнка: Кайсин Ефим Михайлович
ст. Средне-Белая, Ивановский р-он, Амурской обл.
Рождение ребёнка
31.03.1960
Дочь: Кайсина Оксана Ефимовна
Отец ребёнка: Кайсин Ефим Михайлович
г. Челябинск-40 ( Снежинск)
Бракосочетание
Неизвестно
Вышла замуж стала Кайсиной.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
29.03.2020
г. Серпухов, Московской обл.