Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1908
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Хохряков Георгий Иудович
Рождение ребёнка
01.08.1911 ст.
Сын: Хохряков Емельян Егорович
Отец ребёнка: Хохряков Георгий Иудович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Дария Егоровна
Отец ребёнка: Хохряков Георгий Иудович
Смерть
Неизвестно