Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1908

Муж: Хохряков Георгий Иудович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1909

Сын: Хохряков Михаил Егорович

Отец ребёнка: Хохряков Георгий Иудович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.08.1911 ст.

Сын: Хохряков Емельян Егорович

Отец ребёнка: Хохряков Георгий Иудович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Дария Егоровна

Отец ребёнка: Хохряков Георгий Иудович

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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