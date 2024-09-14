Скибенко (Иванова) Миральда Георгиевна
Место рождения
Дата рождения06.08.1938
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1938
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.03.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности