Скибенко (Иванова) Миральда Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скибенко (Иванова) Миральда Георгиевна

Место рождения

Галицы, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

06.08.1938

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1938

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Галицы, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.03.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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