Сердюк Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сердюк Наталья Валентиновна
Отец ребёнка: Сердюк-Ройтман Валентин Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сердюк Алла Валентиновна
Отец ребёнка: Сердюк-Ройтман Валентин Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сердюк Елена Валентиновна
Отец ребёнка: Сердюк-Ройтман Валентин Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно