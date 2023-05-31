Качаева (Баровская) Людмила Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баровский Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чикунова (Качаева) Ирина Александровна
Отец ребёнка: Качаев Александр Викторович
Рождение ребёнка
31.05.1973
Сын: Качаев Евгений Александрович
Отец ребёнка: Качаев Александр Викторович
Бражное, Канский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно