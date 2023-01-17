Касьянова Настасья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Авдотья Моисеевна
Отец ребёнка: Касьянов Моисей Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Авдотья Моисеевна
Отец ребёнка: Касьянов Моисей Иванович
Рождение ребёнка
03.11.1852
Сын: Касьянов Виктор Моисеевич
Отец ребёнка: Касьянов Моисей Иванович
Рождение ребёнка
09.09.1855
Сын: Касьянов Феоктист Моисеевич
Отец ребёнка: Касьянов Моисей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно