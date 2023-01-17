Касьянова Настасья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянова Настасья Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Авдотья Моисеевна

Отец ребёнка: Касьянов Моисей Иванович

Широченка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Авдотья Моисеевна

Отец ребёнка: Касьянов Моисей Иванович

Широченка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.11.1852

Сын: Касьянов Виктор Моисеевич

Отец ребёнка: Касьянов Моисей Иванович

Широченка, Борский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.09.1855

Сын: Касьянов Феоктист Моисеевич

Отец ребёнка: Касьянов Моисей Иванович

Широченка, Борский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касьянов Моисей Иванович

Смерть
Неизвестно
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